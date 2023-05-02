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Комаров Степан Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Степан
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
19 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6327. КОМАРОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ, 46 л., Крапивенск. у., Должанск. в., д. Круглое, Н. С. 3 уч. Крапивенск. у., Ст. 180, лиш. св. 1 г., Исп. 19 марта 923.

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