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Пылаев Павел Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пылаев
Имя
Павел
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
28023. ПЫЛАЕВ, ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ, 46 л. Гр. Яранск. у., д. Ихты; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 8 июня 920.

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