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Жарков Григорий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жарков
Имя
Григорий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
3124. ЖАРКОВ ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 30 л., Гороховецк. у., Сергиевск. в., с. Рытова. Н. С. 10 уч. Сарапульск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8/ІХ—24.

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