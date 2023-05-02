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Гутермахер Исаак Наумович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гутермахер
Имя
Исаак
Отчество
Наумович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3655. ГУТЕРМАХЕР ИСААК НАУМОВИЧ, 28 л., г. Омска. Омск. Губсуд. Ст. ст. 129, 130 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 авг. 923.

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