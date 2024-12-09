Валяева Федосья Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Валяева
- Имя
- Федосья
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36388. ВАЛЯЕВА, ФЕДОСЬЯ ВАСИЛЬева. Лиш. ос. пр. изъ к. Суздальск. у., Быковск. в., д. Андрейцева, 50 л., рд. т. же у., Городищенск. в., въ с. Глѣбовскомъ; — Владимір. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 27 Янв. 909. | 902 61622 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 41201 |97 82751 1655 У. | 82 70305 169 М. | 96 82208 1655 У. | 82 1475 169 М. | 93 78343 169 М.
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