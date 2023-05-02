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Коперников Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коперников
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
02 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6454. КОПЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л., г. Аткарска, В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр., Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 2 апр. 923.

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