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Псыркин Павел Силаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Псыркин
Имя
Павел
Отчество
Силаевич
Дата исполнения приговора
17 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
27969. ПСЫРКИН, ПАВЕЛ СИЛАЕВИЧ, 45 л. Гр. Козельск. у., Волосово-Дудинск. в., д. Сметской; — Н. С. 6 уч. Козельск. у. Хран. огнестр. оружия, лиш. св. 1 г. п. 17 янв. 920.

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