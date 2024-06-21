Харковский Родион Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харковский
- Имя
- Родион
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140743. ХАРКОВСКІЙ, РОДІОНЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Балтск. у., Нестойтск. в., с. Любомирки, 20 л.; — М. С. 4 уч. Балтск. окр. 13 Мая 909, 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 25 Сент. 909.
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