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Джилкибаев Рамазан Джилкибаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джилкибаев
Имя
Рамазан
Отчество
Джилкибаевич
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3891. ДЖИЛКИБАЕВ РАМАЗАН ДЖИЛКИБАЕВИЧ, 23 л., Акмолинск. у. и в., аула № 1. Н. С. 18 у. Акмолинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. Исп. 16 марта 923.

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