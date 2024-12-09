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Баштовой Иосиф Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баштовой
Имя
Иосиф
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
21 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
100822. БАШТОВОЙ, ІОСИФЪ ФЕДОровъ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кіевск. у., Черняховск. в., с. Новоселицы; — М. С. 17 уч. Кіевск. окр., 15 Іюня 911, 169 М., тюр. 8 м. Исп. 21 Іюня 911. | 908 119835 1525 У. | 904 56618 169 М.

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