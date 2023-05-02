Васильев Сергей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45672. ВАСИЛЬЕВЪ, СЕРГѢЙ АЛЕКСѢЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ишима, 30 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С. (въ 13 р.), 134, 140, 1 ч. 1647, 2 ч. 1646 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 7 Марта 905. | 900 88013 313 и 1647 У. | 91 31688 169 М. 98 86040 1635 У. | 90 11619 169 М. | 95 86838 1635 У. | 89 1430 169 М. | 94 9213 1655 У. | 88 91313 169 М. | 93 48877 1635 У. | 87 56181 169 М. | 91 89414 169 М. | 87 31231 169 М.
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