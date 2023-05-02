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Кравченко Каллистрат Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравченко
Имя
Каллистрат
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6927. КРАВЧЕНКО КАЛЛИСТРАТ ФЕДОСЕЕВИЧ, 31 г., г. Екатеринослава, Акмолинск. Губсуд, Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 6 м. 9 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 дек. 923.

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