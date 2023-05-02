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Пудов Константин Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пудов
Имя
Константин
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8034. ПУДОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, 20 л., Новгородск. у., Пельгорск. в., д. Смердина. В. Т. Триб., б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 окт. 923.

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