Бубель Иван Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бубель
- Имя
- Иван
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130354. БУБЕЛЬ, ИВАНЪ КАЗИМІРОВЪ. К. Венгровск. у., гм. Вышковъ, д. Ощерже, 64 л.;, — Варшав. С. П., 134, 135, 149 и 1464 У., тюр. 2 м. Исп. 20 Авг. 909.
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