Усманов Минни-Гамим
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усманов
- Имя
- Минни-Гамим
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12353. УСМАНОВ МИННИ-ГАМИМ, 40 л., Белебеевск. к., Зильдяровск. В., д. Бузатовой. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 105, 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 11/ІХ—24.
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