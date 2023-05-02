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Удальцов Семен Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Удальцов
Имя
Семен
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
15 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
9827. УДАЛЬЦОВ СЕМЕН МАТВЕЕВИЧ, 21 г., Владимирск. г., г. Коврова. Н. С. 11 уч. Ковровск. у. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 15/ІѴ—26.

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