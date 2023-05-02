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Шишкунов Павел Леонидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шишкунов
Имя
Павел
Отчество
Леонидович
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
30535. ШИШКУНОВ, ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ, 25 л. Гр. Ярославск. у., Давыдковск. в., с. Выползова; — Р. Т. г. Ярославля. Дезерт., лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. на ½, с зач. 6 м. пр. з. Исп. 17 дек. 920.

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