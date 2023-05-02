Властов Владимир Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Властов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45794. ВЛАСТОВЪ, ВЛАДИМІРЪ МИХАЙловъ. Сн. свящ. Горбатов. у., с. Павлова, 21 г., рд. Балахнин. у., въ с. Богомоловѣ; — Витск. О. С., 134, 135, 149, 1 ч. 150, 285 и 2 ч. 286¹ У., тюр. 2 м. Исп. 9 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.