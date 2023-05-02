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Аешин Капитон Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аешин
Имя
Капитон
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
129334. АЕШИНЪ, КАПИТОНЪ СЕРгѣевъ. Инород. ул. Сайтами, Абоканск. уп., Минусинск. у., 38 л.; — Красноярск. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Окт. 909.

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