Васильев Лев Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Лев
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101311. ВАСИЛЬЕВЪ, ЛЕВЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Салтыковъ, Степановъ и Галкинъ), 46 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Островска; — Г. С. 2 уч. г. Рыбинска, 9 Іюля 911, 169, 8 п. 170 и 3 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Іюля 911. | 008 31784 1642 У. | 95 62197 313 У. | 903 94428 170 М. | 92 1152 313 У. | 902 94727 169 М. | 90 52083 313 У. | 902 61694 170 М.
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