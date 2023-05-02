Глушков Михаил Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глушков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14141. ГЛУШКОВ, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 17 л. Гр. Нолинск. у., Екатерининск. в., д. Плишкинской; — Н. С. 5 уч. Нолинск. у. Убийство, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 4 м. Исп. 27 нояб. 920.
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