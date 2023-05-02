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Кириченко Пантелеймон Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кириченко
Имя
Пантелеймон
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5904. КИРИЧЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН ИЛЛАРИОНОВИЧ, 24 л., Черкасск. окр., станицы Аксайской, В. Т. Триб. Кавказск. окр., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2½ г., Исп. 11 июля 923.

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