Мараев Семен Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мараев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8730. МАРАЕВ СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, 62 л., Серпуховск. у., Хатунск. в., д. Колычева Н. С. 4 уч. Серпуховск. у. Ст. 140, «пор. пр. 3 г. Исп. 31 мая 923.
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