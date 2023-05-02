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Мараев Семен Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мараев
Имя
Семен
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
31 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8730. МАРАЕВ СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, 62 л., Серпуховск. у., Хатунск. в., д. Колычева Н. С. 4 уч. Серпуховск. у. Ст. 140, «пор. пр. 3 г. Исп. 31 мая 923.

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