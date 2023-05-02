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Гасено Григорий Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гасено
Имя
Григорий
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
45997. ГАСЕНО, ГРИГОРІЙ ФИЛИППОВЪ (онъ же Гайсинъ и Плита). К. Могилев. у., Марьяновск. в., с. Володіевцевъ, 46 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135, 149 и 1480 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 6 м. Исп. 4 Іюня 905.

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