Гасено Григорий Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гасено
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45997. ГАСЕНО, ГРИГОРІЙ ФИЛИППОВЪ (онъ же Гайсинъ и Плита). К. Могилев. у., Марьяновск. в., с. Володіевцевъ, 46 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135, 149 и 1480 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 6 м. Исп. 4 Іюня 905.
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