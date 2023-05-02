Афанасьев Дмитрий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12934. АФАНАСЬЕВ, ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. Гр. Бугурусланск. у., Вольно-Солянск. в., с. Семеновки; — Р. Т. г. Самары. Мошеннич., лиш. св. 4 г. Исп. 23 марта 920.
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