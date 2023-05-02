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Ершова Екатерина Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершова
Имя
Екатерина
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4503. ЕРШОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, 31 г., б. Симбирск. у., Тагаевск. в. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 171 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 24 мая 923.

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