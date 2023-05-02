Владимирский Андрей Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Владимирский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45782. ВЛАДИМІРСКІЙ, АНДРЕЙ НИКИтинъ. Обыв. в. и с. Зыряновскаго, Змѣиногор. у., 16 л.; — М. С. 3 уч. Змѣиногор. у., 2 п. 170 М., тюр. 1½ м. Исп. 11 Апр. 905.
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