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Пфуль Вильгельм Вильгельмов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пфуль
Имя
Вильгельм
Отчество
Вильгельмов
Дата исполнения приговора
30 апрель 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
91844. ПФУЛЬ, ВИЛЬГЕЛЬМЪ ВИЛЬгельмовъ (онъ же Фуль), Герм.-подд., 42 л., рд. въ Германіи; — Ги. С. 4 окр. Блонск. у., 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Апр. 908.

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