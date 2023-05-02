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Крупенин Федор Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крупенин
Имя
Федор
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7106. КРУПЕНИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 18 л., Старорусск. у., Высоцк. в., д. Великого-Села. Н. С. 1 уч. Пороховск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 июня 923.

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