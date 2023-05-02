Крупенин Федор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крупенин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7106. КРУПЕНИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 18 л., Старорусск. у., Высоцк. в., д. Великого-Села. Н. С. 1 уч. Пороховск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 июня 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.