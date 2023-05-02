Джигит Илья Давидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джигит
- Имя
- Илья
- Отчество
- Давидович
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3890. ДЖИГИТ ИЛЬЯ ДАВИДОВИЧ, 35 л., г. Киева. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 4 м. 28 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 24 июня 923.
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