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Рыбаков Павел Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбаков
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8460. РЫБАКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л., Выксунск. у., Шиморск. в., д. Черной. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 184 ч. 2, 220, лиш. св. 5 л. Исп. 26 сент.923.

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