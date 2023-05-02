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Медведев Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Медведев
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
26507. МЕДВЕДЕВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 42 л. Гр. Веневск. у., Дьяконовск. в., д. Барсуки; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Кража, лиш. св. 10 л., по амн. нак. зам. пр. р. 3 г. и 4 м. Исп. 13 июля 920.

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