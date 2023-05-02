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Игнатов Николай Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатов
Имя
Николай
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
04 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3904. ИГНАТОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, 21 г., Смоленск. у., Верховск. в. В. Т. потраничн. частей Западн. окр. Ст. ст. 114а, 205 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 4/ІІ—24. 

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