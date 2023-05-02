Фокин Митрофан Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокин
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 563
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96210. ФОКИНЪ, МИТРОФАНЪ КУЗЬминъ. Сс.-каторж. изъ к. Михайлов. у., Окуньковск. в., д. Некрасовки, 30 л.; — Рязан. О. С., 152 и 2 ч. 1655 У. и 438 У. о сс., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 42425, одиночн. заключ. 25 дн., съ продолж. ср. каторж. раб. на 6 л. Исп. 8 Апр. 908. | 903 88411455 У. | 95 197413 225 и 1655 У. | 901 16186 1655 У.
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