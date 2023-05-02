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Белов Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белов
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45563. БѢЛОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Сердоб. у., Сокольск. в., д. Хотяиновки, 31 г.; — У. Чл. О. С., по Сердоб. у., 18 и 170¹ М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 23 Мая 905.

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