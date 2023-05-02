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Аршинов Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аршинов
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129647. аршиновъ, Семенъ ивановъ. Въ спр., напеч. въ 909 г. № 74103, слѣдуетъ читать: «въ тюрьму на 1½ м.» (д. № 271/9).

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