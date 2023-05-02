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Дедов Михаил Платонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дедов
Имя
Михаил
Отчество
Платонович
Дата исполнения приговора
15 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3771. ДЕДОВ МИХАИЛ ПЛАТОНОВИЧ, 22 л., г. Барнаула. Н. С. 3 уч. г. Томска. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. Исп. 15 февр. 923.

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