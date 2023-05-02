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Крапивин Абрам Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крапивин
Имя
Абрам
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6948. КРАПИВИН АБРАМ ДМИТРИЕВИЧ, 53 л., Камышловск. у., Куровск. в., д. Крапивиной, Н. С. 1 уч. Камышловск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 15 июня 923.

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