Гусев Александр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3622. ГУСЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 36 л., Пошехонье-Володарск. у., Колобовск. в., д. Пенья. Н. С. 2 уч. Пошехонье-Володарск. у. Ст. 180а, лиш. св и пор. пр. 1 г. Исп. 5 окт. 923.
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