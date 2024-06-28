Акимов Михаил Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Михаил Андреев

Акимов Михаил Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимов
Имя
Михаил
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44748. АКИМОВЪ, МИХАИЛЪ АНДРЕЕВЪ. К. Клинск. у., Завидовск. в., д. Елдиной, 27 л., рд. въ г. Сызрани; — Г. С. 1 уч. г. Сызрани, 169 М., тюр. 8 м. Исп. 28 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close