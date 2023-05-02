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Аутлев Безрук Нашхов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аутлев
Имя
Безрук
Отчество
Нашхов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
129674. АУТЛЕВЪ, БЕЗРУКЪ НАШховъ. К. Маріинск. у., Итатск. в. и с., 32 л., рд. Майкопск. отд., въ в. и с. Ходзскомъ; — Екатеринодарск. О. С. 23 Мая 909, 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг. М. С. 5 уч. Майкопск. окр. отъ 21 Сент. 906 г. (по 2 ч. 975 У.—тюр. 2 м.), тюр. 6 м. Исп. 3 Окт. 909. | 99 24948 169 М. | 22 Мая 94 г. Майкопск. Горск. С., по 169 М.—тюр. 5 м.

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