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Коровин Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коровин
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
14 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6577. КОРОВИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 39 л., Раненбурск. у., Урусовск. в., с. Архангельской, Н. С. 4 р. Ряжск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г., Исп. 14 марта 923.

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