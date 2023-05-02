Шарина Евдокия Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8151. ШАРИНА, ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 21 л. Гр. Уржумск. у., Буйск. в.; - Н. С. 2 уч. Уржумск. у. Кража, лиш. св. 9 м., по амнист. 6 С'езда Сов. наказ. уменьш. на полов. Исп. 9 дек. 918.
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