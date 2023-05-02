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Шарина Евдокия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарина
Имя
Евдокия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8151. ШАРИНА, ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 21 л. Гр. Уржумск. у., Буйск. в.; - Н. С. 2 уч. Уржумск. у. Кража, лиш. св. 9 м., по амнист. 6 С'езда Сов. наказ. уменьш. на полов. Исп. 9 дек. 918.

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