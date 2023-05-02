Петрова-Михалевская Евдокия Максимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрова-Михалевская
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Максимовна
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27651. ПЕТРОВА-МИХАЛЕВСКАЯ, ЕВДОКИЯ МАКСИМОВНА, 20 л. Гр. В-Уральск. у., с. Корогайской; — Н. С. 4 уч. В-Уральск. у. Кража, лиш. св. с лиш. пр. 3 г. Исп. 21 июля 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.