Лумпова Анна Моисеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лумпова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Моисеевна
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16849. ЛУМПОВА, АННА МОИСЕЕВНА, 19 л. Гр. Нолинск. у., Верховичск. в., д. Токманской; — Н. С. 11 уч. Глазовск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 19 июля 920.
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