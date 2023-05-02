Доманов Егор Иудов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоманов Егор Иудов

Доманов Егор Иудов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Доманов
Имя
Егор
Отчество
Иудов
Дата исполнения приговора
05 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46545. ДОМАНОВЪ, ЕГОРЪ ІУДОВЪ. Мщ. г. Керчи, 42 л., рд. въ с. Ездоцкомъ, Чернянск. в., Новооскольск. у.; — Г. С. г. Феодосіи (во 2 р.), 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 5 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close