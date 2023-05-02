Доманов Егор Иудов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Доманов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иудов
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46545. ДОМАНОВЪ, ЕГОРЪ ІУДОВЪ. Мщ. г. Керчи, 42 л., рд. въ с. Ездоцкомъ, Чернянск. в., Новооскольск. у.; — Г. С. г. Феодосіи (во 2 р.), 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 5 Іюня 905.
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