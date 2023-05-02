Грязнова Александра Афанасьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грязнова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Афанасьева
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46316. ГРЯЗНОВА, АЛЕКСАНДРА АФАнасьева. Мщ. г. Архангельска, 30 л.; — Архангельск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1653 У., тюр. 2½ г. Исп. 19 Мая 905. | 902 2148 1655 У. | 98 1041 169 М. | 901 33911 169 М
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