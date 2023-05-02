Пошибайлов Аким Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пошибайлов
- Имя
- Аким
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39059. ПОШИБАЙЛОВЪ, АКИМЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Порхова, 36 л., рд. въ д. Сосоньѣ, Пожеревицк. в., Порхов. у.; — Псков. О. С., 4 п. 1453 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 31 Окт. 907. | 905 26358 1643 У. | 91 62233 169 М. | 901 37102 169 М. и 977 У. | 99 84730 169 М. | 91 26844 170 М. | 92 57366 170 М. | 89 45448 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.