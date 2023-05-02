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Дегонский Илья Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дегонский
Имя
Илья
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
18 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3764. ДЕГОНСКИЙ ИЛЬЯ ОСИПОВИЧ, 22 л., Ельнинск. у., Хморск. в., с. Ивановки. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. 205, лиш. св. 2 г. Исп. 18 авг. 923.

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