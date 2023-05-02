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Зверев Борис Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зверев
Имя
Борис
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
15199. ЗВЕРЕВ, БОРИС ИВАНОВИЧ, 17 л. Гр. Вяземск. у., Успенск. в., д. Курбаты; — Н. С. Смольническ. р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 24 д. пр. з. Исп. 10 марта 920.

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